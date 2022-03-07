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https://ria.ru/20220307/diplomaty-1777037627.html
Самолет с российскими дипломатами, работавшими в США, приземлился в Москве
Самолет с российскими дипломатами, работавшими в США, приземлился в Москве - РИА Новости, 07.03.2022
Самолет с российскими дипломатами, работавшими в США, приземлился в Москве
Самолет, на борту которого были российские дипломаты из США и члены их семей, приземлился в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:33
2022-03-07T14:33
в мире
сша
россия
москва
василий небензя
джо байден
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самолет, на борту которого были российские дипломаты из США и члены их семей, приземлился в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Российские дипломаты в ООН, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать из страны, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву."Самолет благополучно приземлился", - сказал она. Все дипломаты и члены их семей, как отметила Крылова, находятся в аэропорту.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".Между тем, во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, администрация Джо Байдена продолжает линию не только на полное разрушение основ межгосударственных связей, но и на подрыв центральной роли ООН "в попытке навязать пресловутый "миропорядок, основанный на правилах", диктуемых США и их сателлитами".По ее словам, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.
https://ria.ru/20220304/samolet-1776390308.html
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в мире, сша, россия, москва, василий небензя, джо байден
14:33 07.03.2022
 
Самолет с российскими дипломатами, работавшими в США, приземлился в Москве

Самолет с российскими дипломатами из ООН, работавшими в США, приземлился в Москве

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самолет, на борту которого были российские дипломаты из США и члены их семей, приземлился в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
Российские дипломаты в ООН, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать из страны, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву.
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"Самолет благополучно приземлился", - сказал она. Все дипломаты и члены их семей, как отметила Крылова, находятся в аэропорту.
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.
Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".
Между тем, во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, администрация Джо Байдена продолжает линию не только на полное разрушение основ межгосударственных связей, но и на подрыв центральной роли ООН "в попытке навязать пресловутый "миропорядок, основанный на правилах", диктуемых США и их сателлитами".
По ее словам, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.
 
В миреСШАРоссияМоскваВасилий НебензяДжо Байден
 
 
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