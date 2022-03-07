Самолет с российскими дипломатами, работавшими в США, приземлился в Москве
Самолет с российскими дипломатами из ООН, работавшими в США, приземлился в Москве
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самолет, на борту которого были российские дипломаты из США и члены их семей, приземлился в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
"Самолет благополучно приземлился", - сказал она. Все дипломаты и члены их семей, как отметила Крылова, находятся в аэропорту.
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.
Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".
Между тем, во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.
5 марта, 19:12В Вильнюсе напали на российского дипломата
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, администрация Джо Байдена продолжает линию не только на полное разрушение основ межгосударственных связей, но и на подрыв центральной роли ООН "в попытке навязать пресловутый "миропорядок, основанный на правилах", диктуемых США и их сателлитами".
По ее словам, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.