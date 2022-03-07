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Вывозной рейс с российскими сотрудниками при ООН вылетел из США в Москву
Вывозной рейс с российскими сотрудниками при ООН вылетел из США в Москву - РИА Новости, 07.03.2022
Вывозной рейс с российскими сотрудниками при ООН вылетел из США в Москву
Российские дипломаты в ООН, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать из страны, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T03:49
2022-03-07T04:29
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мар - РИА Новости. Российские дипломаты в ООН, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать из страны, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".Между тем во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, администрация Джо Байдена продолжает линию не только на полное разрушение основ межгосударственных связей, но и на подрыв центральной роли ООН "в попытке навязать пресловутый "миропорядок, основанный на правилах", диктуемых США и их сателлитами".По ее словам, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.
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в мире, сша, россия, оон
03:49 07.03.2022 (обновлено: 04:29 07.03.2022)
 
Вывозной рейс с российскими сотрудниками при ООН вылетел из США в Москву

Вывозной рейс с российскими дипломатами при ООН, которых выслали США, вылетел в Москву

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 7 мар - РИА Новости. Российские дипломаты в ООН, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать из страны, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.
Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".
Между тем во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, администрация Джо Байдена продолжает линию не только на полное разрушение основ межгосударственных связей, но и на подрыв центральной роли ООН "в попытке навязать пресловутый "миропорядок, основанный на правилах", диктуемых США и их сателлитами".
По ее словам, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:58
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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