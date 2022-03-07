https://ria.ru/20220307/delo-1777058072.html
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества - РИА Новости, 07.03.2022
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на представительство Россотрудничества в Париже, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:17
2022-03-07T17:17
2022-03-07T17:28
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
франция
париж
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на представительство Россотрудничества в Париже, сообщается на сайте ведомства.В понедельник было совершено нападение на представительство Россотрудничества в Париже. Неизвестные бросили бутылку с горючей жидкостью в здание Русского дома. По информации МИД РФ, пострадавших нет только потому, что эта бутылка попала в забор, не долетев до цели."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого будут изучены все обстоятельства произошедшего, исследованы данные с камер видеонаблюдения и приняты меры к установлению лиц, причастных к нападению на представительство страны во Франции", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), франция, париж, россия
17:17 07.03.2022 (обновлено: 17:28 07.03.2022)
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества в Париже