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СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества - РИА Новости, 07.03.2022
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на представительство Россотрудничества в Париже, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:17
2022-03-07T17:28
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
франция
париж
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на представительство Россотрудничества в Париже, сообщается на сайте ведомства.В понедельник было совершено нападение на представительство Россотрудничества в Париже. Неизвестные бросили бутылку с горючей жидкостью в здание Русского дома. По информации МИД РФ, пострадавших нет только потому, что эта бутылка попала в забор, не долетев до цели."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого будут изучены все обстоятельства произошедшего, исследованы данные с камер видеонаблюдения и приняты меры к установлению лиц, причастных к нападению на представительство страны во Франции", - говорится в сообщении.
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), франция, париж, россия
17:17 07.03.2022 (обновлено: 17:28 07.03.2022)
 
СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества

СК возбудит дело из-за нападения на представительство Россотрудничества в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на представительство Россотрудничества в Париже, сообщается на сайте ведомства.
В понедельник было совершено нападение на представительство Россотрудничества в Париже. Неизвестные бросили бутылку с горючей жидкостью в здание Русского дома. По информации МИД РФ, пострадавших нет только потому, что эта бутылка попала в забор, не долетев до цели.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого будут изучены все обстоятельства произошедшего, исследованы данные с камер видеонаблюдения и приняты меры к установлению лиц, причастных к нападению на представительство страны во Франции", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ФранцияПарижРоссия
 
 
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