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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/bezopasnost-1777017637.html
Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов
Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов - РИА Новости, 07.03.2022
Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов
Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:45
2022-03-07T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное", — заявил он.Кроме того ВКС и ПВО России сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов, в том числе беспилотник "Байрактар".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:45 07.03.2022 (обновлено: 11:54 07.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов

Представитель Минобороны Конашенков сообщил о взятии под контроль шести населенных пунктов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное", — заявил он.
Кроме того ВКС и ПВО России сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов, в том числе беспилотник "Байрактар".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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