https://ria.ru/20220307/bezopasnost-1777017637.html

Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов

Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов - РИА Новости, 07.03.2022

Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов

Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:45

2022-03-07T11:45

2022-03-07T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное", — заявил он.Кроме того ВКС и ПВО России сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов, в том числе беспилотник "Байрактар".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777015879.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии