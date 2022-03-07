https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777071108.html

В ДНР сообщили, что с 4 марта не смогли принять беженцев из Мариуполя

В ДНР сообщили, что с 4 марта не смогли принять беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 07.03.2022

В ДНР сообщили, что с 4 марта не смогли принять беженцев из Мариуполя

Беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу, некоторые из них выходят самостоятельно, сообщил РИА Новости замкомандира... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T19:11

2022-03-07T19:11

2022-03-07T19:11

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 7 мар - РИА Новости. Беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу, некоторые из них выходят самостоятельно, сообщил РИА Новости замкомандира батальона ДНР "Восток" Александр Семенов."К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино.В селе Безыменное Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777060525.html

https://ria.ru/20220307/mariupol-1777068838.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, днр