https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777060525.html

Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине

Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до пяти миллионов беженцев в страха союза из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:42

2022-03-07T17:42

2022-03-07T17:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

евросоюз

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211213_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_66f719c78d3b5bee0a8e613177a4febe.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до пяти миллионов беженцев в страха союза из-за ситуации на Украине."Это спровоцировало огромную гуманитарную проблему… В настоящее время число беженцев из Украины в ЕС уже превысило 1,5 миллиона… Эти цифры быстро растут, и мы опасаемся, что их число может составить порядка 5 миллионов", - сказал он по итогам неформальной встречи министров развития стран Евросоюза, прошедшей во Франции.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775979049.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, украина