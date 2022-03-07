https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777060525.html
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до пяти миллионов беженцев в страха союза из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:42
2022-03-07T17:42
2022-03-07T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211213_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_66f719c78d3b5bee0a8e613177a4febe.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до пяти миллионов беженцев в страха союза из-за ситуации на Украине."Это спровоцировало огромную гуманитарную проблему… В настоящее время число беженцев из Украины в ЕС уже превысило 1,5 миллиона… Эти цифры быстро растут, и мы опасаемся, что их число может составить порядка 5 миллионов", - сказал он по итогам неформальной встречи министров развития стран Евросоюза, прошедшей во Франции.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775979049.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211213_466:0:2643:1632_1920x0_80_0_0_53c0d8b3b5fbadae29e6a17d56d25f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина
17:42 07.03.2022 (обновлено: 17:48 07.03.2022)
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине