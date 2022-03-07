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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777060525.html
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до пяти миллионов беженцев в страха союза из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:42
2022-03-07T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до пяти миллионов беженцев в страха союза из-за ситуации на Украине."Это спровоцировало огромную гуманитарную проблему… В настоящее время число беженцев из Украины в ЕС уже превысило 1,5 миллиона… Эти цифры быстро растут, и мы опасаемся, что их число может составить порядка 5 миллионов", - сказал он по итогам неформальной встречи министров развития стран Евросоюза, прошедшей во Франции.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775979049.html
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в мире, евросоюз, украина
17:42 07.03.2022 (обновлено: 17:48 07.03.2022)
 
Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель спрогнозировал до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до пяти миллионов беженцев в страха союза из-за ситуации на Украине.
"Это спровоцировало огромную гуманитарную проблему… В настоящее время число беженцев из Украины в ЕС уже превысило 1,5 миллиона… Эти цифры быстро растут, и мы опасаемся, что их число может составить порядка 5 миллионов", - сказал он по итогам неформальной встречи министров развития стран Евросоюза, прошедшей во Франции.
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 10:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине
 
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