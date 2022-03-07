Беженцы из-под Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области
Эвакуированные из сел под Мариуполем прибыли на границу России в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
ВЕСЕЛО-ВОЗНЕСЕНКА (Ростовская область), 7 мар - РИА Новости. Жители Украины, эвакуированные из сел под Мариуполем, прибыли по гуманитарному коридору на государственную границу России в Ростовской области.
Эвакуированные прибыли к российскому пункту пропуска "Весело-Вознесенка" к западу от Таганрога организованно. Здесь их ждал автобус, на котором они проследуют дальше к местам размещения.
В понедельник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырех городов на Украине - Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Позже Киев отказался открыть гуманитарные коридоры, предложенные Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.