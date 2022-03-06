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Эксперт: на Украине произошел крупнейший в истории захват заложников
Эксперт: на Украине произошел крупнейший в истории захват заложников - РИА Новости, 06.03.2022
Эксперт: на Украине произошел крупнейший в истории захват заложников
Украинские националисты, захватившие в качестве "живого щита" около 5 тысяч иностранцев в разных городах, тем самым совершили в истории крупнейший в истории... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:21
2022-03-06T03:21
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские националисты, захватившие в качестве "живого щита" около 5 тысяч иностранцев в разных городах, тем самым совершили в истории крупнейший в истории подобный акт терроризма, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.По данным Национального центра управления обороной (структура Минобороны РФ), боевики националистических батальонов в Харькове, Сумах и других городах держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев. В их числе студенты из Индии, граждане Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании и других стран.По словам эксперта, помимо призывов России к мировому сообществу о принуждении Киева к гуманному отношению к мирным людям в районе спецоперации, очень важно, чтобы здесь проявили активность страны, чьих граждан удерживают украинские националисты."Россия делает все для помощи мирным людям – мы создаем гуманитарные коридоры, даем автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на [Владимира] Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан", - добавил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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россия, украина, в мире
03:21 06.03.2022
 
Эксперт: на Украине произошел крупнейший в истории захват заложников

Эксперт Гончаров: на Украине произошел крупнейший в истории захват иностранных заложников

© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyyУкраинский правоохранитель в Харькове
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Украинский правоохранитель в Харькове
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские националисты, захватившие в качестве "живого щита" около 5 тысяч иностранцев в разных городах, тем самым совершили в истории крупнейший в истории подобный акт терроризма, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
По данным Национального центра управления обороной (структура Минобороны РФ), боевики националистических батальонов в Харькове, Сумах и других городах держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев. В их числе студенты из Индии, граждане Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании и других стран.
"Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников", - сказал Гончаров.
По словам эксперта, помимо призывов России к мировому сообществу о принуждении Киева к гуманному отношению к мирным людям в районе спецоперации, очень важно, чтобы здесь проявили активность страны, чьих граждан удерживают украинские националисты.
"Россия делает все для помощи мирным людям – мы создаем гуманитарные коридоры, даем автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на [Владимира] Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан", - добавил собеседник агентства.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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