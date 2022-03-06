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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены
Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены - РИА Новости, 06.03.2022
Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены
Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:56
2022-03-06T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса",- сказал Конашенков.Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам."Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий"- сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Минобороны РФ предупредило, что будет уничтожать предприятия ВПК Украины
Предупреждение МО РФ: предприятия ВПК Украины будут уничтожаться высокоточным оружием
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в мире, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
18:56 06.03.2022 (обновлено: 20:20 06.03.2022)
 
Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены

Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены высокоточным оружием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса",- сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам.
"Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий"- сказал Конашенков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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