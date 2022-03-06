https://ria.ru/20220306/unichtozhenie-1776953209.html

Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены

Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены - РИА Новости, 06.03.2022

Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены

Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:56

2022-03-06T18:56

2022-03-06T20:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса",- сказал Конашенков.Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам."Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий"- сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

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Минобороны РФ предупредило, что будет уничтожать предприятия ВПК Украины Предупреждение МО РФ: предприятия ВПК Украины будут уничтожаться высокоточным оружием 2022-03-06T18:56 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины