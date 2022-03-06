https://ria.ru/20220306/tsentrobank-1776890302.html

ЦБ временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций

ЦБ временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций - РИА Новости, 06.03.2022

ЦБ временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций

Российские банки с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать финансовую... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:05

2022-03-06T10:05

2022-03-06T10:20

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f3fb9832ad79632f4f15a48ca64d3a.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские банки с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, говорится в сообщении ЦБ."Банк России принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями", - сказано в сообщении.Банки не должны, начиная с отчетности за февраль 2022 года, публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней, пояснил регулятор.Однако кредитные организации по-прежнему должны будут предоставлять ее в Банк России, что позволит в полной мере осуществлять эффективный надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора. Также у банков останется возможность по необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия