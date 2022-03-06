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https://ria.ru/20220306/tsentrobank-1776890302.html
ЦБ временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций
ЦБ временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций - РИА Новости, 06.03.2022
ЦБ временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций
Российские банки с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать финансовую... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:05
2022-03-06T10:20
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские банки с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, говорится в сообщении ЦБ."Банк России принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями", - сказано в сообщении.Банки не должны, начиная с отчетности за февраль 2022 года, публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней, пояснил регулятор.Однако кредитные организации по-прежнему должны будут предоставлять ее в Банк России, что позволит в полной мере осуществлять эффективный надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора. Также у банков останется возможность по необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов.
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
10:05 06.03.2022 (обновлено: 10:20 06.03.2022)
 
ЦБ временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций

Центробанк временно сократит объем публикации отчетности кредитных организаций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские банки с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями", - сказано в сообщении.
Банки не должны, начиная с отчетности за февраль 2022 года, публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней, пояснил регулятор.
Однако кредитные организации по-прежнему должны будут предоставлять ее в Банк России, что позволит в полной мере осуществлять эффективный надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора. Также у банков останется возможность по необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов.
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