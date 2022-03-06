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Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте
Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте - РИА Новости, 06.03.2022
Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте
Кредиторы из РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, смогут получить средства по долгам в рублях или в валюте при наличии специального разрешения, РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:53
2022-03-06T10:27
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Кредиторы из РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, смогут получить средства по долгам в рублях или в валюте при наличии специального разрешения, говорится в сообщении ЦБ РФ.Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги в рублях.Особый временный порядок обслуживания долга установлен для поддержания финансовой стабильности российского рынка, защиты интересов кредиторов и для обеспечения возможности их российским заёмщикам и эмитентам долговых ценных бумаг своевременно и в полном объёме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях и иностранной валюте, сообщил ЦБ.Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа "С", открываемые в российских и иностранных кредитных организаций. Режим счета "С" будет определён решением ЦБ РФ и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа "С", осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами "С".
https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html
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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
09:53 06.03.2022 (обновлено: 10:27 06.03.2022)
 
Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте

Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте по спецразрешению

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Кредиторы из РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, смогут получить средства по долгам в рублях или в валюте при наличии специального разрешения, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги в рублях.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:08
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров
Особый временный порядок обслуживания долга установлен для поддержания финансовой стабильности российского рынка, защиты интересов кредиторов и для обеспечения возможности их российским заёмщикам и эмитентам долговых ценных бумаг своевременно и в полном объёме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях и иностранной валюте, сообщил ЦБ.
"Кредиторы — резиденты Российской Федерации и кредиторы из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов Российской Федерации в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объеме рублёвого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга. Каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается", - пояснил ЦБ.
Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа "С", открываемые в российских и иностранных кредитных организаций. Режим счета "С" будет определён решением ЦБ РФ и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа "С", осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами "С".
Карта Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:00Сказано в эфире
Валюта, наличные, депозиты: как действовать в условиях санкций
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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