https://ria.ru/20220306/tsentrobank-1776888487.html

Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте

Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте - РИА Новости, 06.03.2022

Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте

Кредиторы из РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, смогут получить средства по долгам в рублях или в валюте при наличии специального разрешения, РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:53

2022-03-06T09:53

2022-03-06T10:27

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Кредиторы из РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, смогут получить средства по долгам в рублях или в валюте при наличии специального разрешения, говорится в сообщении ЦБ РФ.Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги в рублях.Особый временный порядок обслуживания долга установлен для поддержания финансовой стабильности российского рынка, защиты интересов кредиторов и для обеспечения возможности их российским заёмщикам и эмитентам долговых ценных бумаг своевременно и в полном объёме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях и иностранной валюте, сообщил ЦБ.Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа "С", открываемые в российских и иностранных кредитных организаций. Режим счета "С" будет определён решением ЦБ РФ и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа "С", осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами "С".

https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии