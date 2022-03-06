https://ria.ru/20220306/soyuzniki-1776878153.html

NYT: делегация США посетит Венесуэлу на фоне давления на союзников России

NYT: делегация США посетит Венесуэлу на фоне давления на союзников России - РИА Новости, 06.03.2022

NYT: делегация США посетит Венесуэлу на фоне давления на союзников России

Делегация США направилась в субботу в Венесуэлу для встречи с представителями правительства Николаса Мадуро в рамках усилий Вашингтона, направленных на то,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T07:42

2022-03-06T07:42

2022-03-06T07:51

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Делегация США направилась в субботу в Венесуэлу для встречи с представителями правительства Николаса Мадуро в рамках усилий Вашингтона, направленных на то, чтобы отдалить РФ от ее союзников, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники."Высокопоставленные чиновники США отправляются в субботу в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Николаса Мадуро", - пишет газета, согласно которой администрация президента Джо Байдена "активизирует усилия по отделению России от ее оставшихся международных союзников".Отмечается, что в состав делегации США, отправившейся в Каракас, вошли высокопоставленные чиновники из Госдепартамента и Белого дома.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220305/osuzhdenie-1776631555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша