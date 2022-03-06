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Украинские СМИ сообщили о возбуждении дела против депутата Шуфрича
Украинские СМИ сообщили о возбуждении дела против депутата Шуфрича - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские СМИ сообщили о возбуждении дела против депутата Шуфрича
Украинское агентство "Укринформ" сообщило о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:46
2022-03-06T17:46
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
петр порошенко
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинское агентство "Укринформ" сообщило о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича, который, по информации украинских СМИ, был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста."Уголовное производство в отношении Шуфрича есть, решается вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении", - сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с Шуфричем. Сам депутат на следующий день заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась.
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко
17:46 06.03.2022
 
Украинские СМИ сообщили о возбуждении дела против депутата Шуфрича

Украинские СМИ: против оппозиционного депутата Шуфрича возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Нестор Шуфрич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинское агентство "Укринформ" сообщило о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича, который, по информации украинских СМИ, был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста.
"Уголовное производство в отношении Шуфрича есть, решается вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении", - сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с Шуфричем. Сам депутат на следующий день заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
16:32
Украинский депутат Кива заявил, что заранее знал о подозрении в госизмене
 
В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньПетр Порошенко
 
 
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