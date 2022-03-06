https://ria.ru/20220306/shufrich-1776946439.html

Украинские СМИ сообщили о возбуждении дела против депутата Шуфрича

Украинские СМИ сообщили о возбуждении дела против депутата Шуфрича - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские СМИ сообщили о возбуждении дела против депутата Шуфрича

Украинское агентство "Укринформ" сообщило о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:46

2022-03-06T17:46

2022-03-06T17:46

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

петр порошенко

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинское агентство "Укринформ" сообщило о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича, который, по информации украинских СМИ, был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста."Уголовное производство в отношении Шуфрича есть, решается вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении", - сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с Шуфричем. Сам депутат на следующий день заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась.

https://ria.ru/20220306/kiva-1776936030.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко