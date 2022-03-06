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https://ria.ru/20220306/sberbank-1776886299.html
Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-UnionPay
Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-UnionPay - РИА Новости, 06.03.2022
Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-UnionPay
Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:23
2022-03-06T09:32
экономика
санкции в отношении россии
сбербанк россии
карта "мир"
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay, говорится в сообщении кредитной организации."Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.Ранее в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html
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экономика, санкции в отношении россии, сбербанк россии, карта "мир", россия
09:23 06.03.2022 (обновлено: 09:32 06.03.2022)
 
Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-UnionPay

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир"-UnionPay

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.
Ранее в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:36
Для зарубежных поездок россияне смогут оформить карту "Мир — UnionPay"
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииСбербанк РоссииКарта "Мир"Россия
 
 
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