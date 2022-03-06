https://ria.ru/20220306/sberbank-1776886299.html

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-UnionPay

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-UnionPay - РИА Новости, 06.03.2022

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты "Мир"-UnionPay

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:23

2022-03-06T09:23

2022-03-06T09:32

экономика

санкции в отношении россии

сбербанк россии

карта "мир"

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay, говорится в сообщении кредитной организации."Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.Ранее в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, санкции в отношении россии, сбербанк россии, карта "мир", россия