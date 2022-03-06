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Британский писатель обвинил НАТО в нагнетании мирового конфликта с Москвой
Британский писатель обвинил НАТО в нагнетании мирового конфликта с Москвой - РИА Новости, 06.03.2022
Британский писатель обвинил НАТО в нагнетании мирового конфликта с Москвой
Страны Запада спровоцировали конфронтацию Украины с Россией, а теперь подталкивают весь мир к противостоянию с Москвой, не заботясь о последствиях. Такое мнение РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:12
2022-03-06T15:12
владимир путин
степан бандера
сербия
россия
триполи
нато
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Страны Запада спровоцировали конфронтацию Украины с Россией, а теперь подталкивают весь мир к противостоянию с Москвой, не заботясь о последствиях. Такое мнение на страницах газеты Daily Mail высказал британский публицист, писатель и журналист Питер Хитченс.По словам Хитченса, он часто бывал на Украине и в 2010 году и оценивал перспективу развития этой страны слишком позитивно, надеясь, что Киев договорится с русскоязычными гражданами Донбасса и Крыма, однако его прогнозам не суждено было сбыться."В стране, населенной русскими, русский язык пытались сделать второсортным. Русских, счастливо живших там десятилетиями, вынуждали принять украинское гражданство и принять украинские версии своих христианских имен. В школах продвигали национального героя Степана Бандеру, которого русские очень не любят и считают террористом. И там преподавали историю, которая часто имела антироссийский оттенок. Многие говорили мне, что чувствуют себя обиженными такой политикой. Почему их нельзя было просто оставить в покое?" — задался вопросом автор материала.В Великобритании мало кто разделял такую точку зрения, яростно поддерживая антироссийские настроения на Украине, добавил Хитченс."В то время я довольно расплывчато писал, что жители Крыма и Донбасса надеются на русское будущее и ожидают его. Я думал, что если Украина хочет быть жестким этническим националистическим государством, то потребуется какое-то мирное соглашение с ее русским меньшинством. Мог ли я знать, каких страстей я коснулся. Я был поражен, обнаружив, что все считают, будто я сделал что-то злое", — заметил он. По словам писателя, его начали упрекать в предательстве и называть "русским зазывалой".Однако он подчеркнул, что не собирается отказываться от призывов к пересмотру отношения Запада к России, а также к украинскому кризису, который, как он считает, провоцировался как США, так и Великобританией."Нельзя ли обойтись без этого карнавала лицемерия? Я в нем не участвую. Потому что слишком много знаю. Я знаю, что политика расширения НАТО — а мы обещали русским не расширяться и прекрасно знали, как их это взбесит — сыграла свою роль в создании этого кризиса", — заявил автор.Хитченс представил большой список действий НАТО, приведших не только к эскалации кризиса на Украине, но и к ухудшению положения всего мира, на которые, однако, на Западе предпочитают не обращать внимания."Я знаю, что нынешнее правительство Украины, к которому сейчас относятся почти как к святому, было создано в результате мятежа, открыто поддержанного США в 2014 году. &lt;...&gt; Я устал от того, что мне говорят, будто НАТО — чисто оборонительный союз, когда мы знаем, что она бомбила Сербию в 1999 году, попутно убивая мирных жителей, хотя Сербия не нападала на члена НАТО. Я также не припомню, чтобы Ливия атаковала члена НАТО до того, как этот "оборонительный" альянс начал бомбардировки Триполи, в результате которых также погибли мирные жители, в том числе дети, и превратилась эта страна в котел хаоса, никому не приносящий пользы. И есть еще одна вещь, которая застревает у меня в глотке. Именно страны Запада подтолкнули Украину к конфронтации с Россией", — высказался публицист.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776916362.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906212.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776914527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/samolety-1776876878.html
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владимир путин, степан бандера, сербия, россия, триполи, нато
15:12 06.03.2022
 
Британский писатель обвинил НАТО в нагнетании мирового конфликта с Москвой

Daily Mail: страны НАТО толкают мир к противостоянию с Россией, не думая о последствиях

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Страны Запада спровоцировали конфронтацию Украины с Россией, а теперь подталкивают весь мир к противостоянию с Москвой, не заботясь о последствиях. Такое мнение на страницах газеты Daily Mail высказал британский публицист, писатель и журналист Питер Хитченс.
По словам Хитченса, он часто бывал на Украине и в 2010 году и оценивал перспективу развития этой страны слишком позитивно, надеясь, что Киев договорится с русскоязычными гражданами Донбасса и Крыма, однако его прогнозам не суждено было сбыться.
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"В стране, населенной русскими, русский язык пытались сделать второсортным. Русских, счастливо живших там десятилетиями, вынуждали принять украинское гражданство и принять украинские версии своих христианских имен. В школах продвигали национального героя Степана Бандеру, которого русские очень не любят и считают террористом. И там преподавали историю, которая часто имела антироссийский оттенок. Многие говорили мне, что чувствуют себя обиженными такой политикой. Почему их нельзя было просто оставить в покое?" — задался вопросом автор материала.
В Великобритании мало кто разделял такую точку зрения, яростно поддерживая антироссийские настроения на Украине, добавил Хитченс.
"В то время я довольно расплывчато писал, что жители Крыма и Донбасса надеются на русское будущее и ожидают его. Я думал, что если Украина хочет быть жестким этническим националистическим государством, то потребуется какое-то мирное соглашение с ее русским меньшинством. Мог ли я знать, каких страстей я коснулся. Я был поражен, обнаружив, что все считают, будто я сделал что-то злое", — заметил он. По словам писателя, его начали упрекать в предательстве и называть "русским зазывалой".
Однако он подчеркнул, что не собирается отказываться от призывов к пересмотру отношения Запада к России, а также к украинскому кризису, который, как он считает, провоцировался как США, так и Великобританией.
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"Нельзя ли обойтись без этого карнавала лицемерия? Я в нем не участвую. Потому что слишком много знаю. Я знаю, что политика расширения НАТО — а мы обещали русским не расширяться и прекрасно знали, как их это взбесит — сыграла свою роль в создании этого кризиса", — заявил автор.
Хитченс представил большой список действий НАТО, приведших не только к эскалации кризиса на Украине, но и к ухудшению положения всего мира, на которые, однако, на Западе предпочитают не обращать внимания.
"Я знаю, что нынешнее правительство Украины, к которому сейчас относятся почти как к святому, было создано в результате мятежа, открыто поддержанного США в 2014 году. <...> Я устал от того, что мне говорят, будто НАТО — чисто оборонительный союз, когда мы знаем, что она бомбила Сербию в 1999 году, попутно убивая мирных жителей, хотя Сербия не нападала на члена НАТО. Я также не припомню, чтобы Ливия атаковала члена НАТО до того, как этот "оборонительный" альянс начал бомбардировки Триполи, в результате которых также погибли мирные жители, в том числе дети, и превратилась эта страна в котел хаоса, никому не приносящий пользы. И есть еще одна вещь, которая застревает у меня в глотке. Именно страны Запада подтолкнули Украину к конфронтации с Россией", — высказался публицист.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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