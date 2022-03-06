https://ria.ru/20220306/roskomnadzor-1776894861.html
Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello
Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello - РИА Новости, 06.03.2022
Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello
Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции на Украине, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:40
2022-03-06T10:40
2022-03-06T10:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции на Украине, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор, на основании решения, направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила."В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
10:40 06.03.2022 (обновлено: 10:48 06.03.2022)
Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello
Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello за рассылку недостоверной информации