https://ria.ru/20220306/roskomnadzor-1776894861.html

Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello

Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello - РИА Новости, 06.03.2022

Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello

Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции на Украине, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:40

2022-03-06T10:40

2022-03-06T10:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о специальной операции на Украине, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор, на основании решения, направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила."В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/facebook-1776609072.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество