Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/prodvizhenie-1776891008.html
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области - РИА Новости, 06.03.2022
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 километров, освободив населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:09
2022-03-06T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
донецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774467549_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_fff9195a181eeb45fb68554ce4872dd4.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 километров, освободив населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных Сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 километров", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/samolety-1776890755.html
украина
россия
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
2022-03-06T10:09
true
PT2M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774437039_0:0:2927:2195_1920x0_80_0_0_271c164b55dd5f3cee22f0af715a1dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, донецкая область
10:09 06.03.2022 (обновлено: 10:52 06.03.2022)
 
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области

Минобороны: ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время учений
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 километров, освободив населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных Сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 километров", - сказал он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 10:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссияДонецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала