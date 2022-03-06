https://ria.ru/20220306/prodvizhenie-1776891008.html
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области - РИА Новости, 06.03.2022
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 километров, освободив населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:09
2022-03-06T10:09
2022-03-06T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
донецкая область
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 километров, освободив населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных Сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 километров", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
2022-03-06T10:09
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, донецкая область
10:09 06.03.2022 (обновлено: 10:52 06.03.2022)
ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
Минобороны: ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области