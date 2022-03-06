https://ria.ru/20220306/prodvizhenie-1776891008.html

ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области

ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области - РИА Новости, 06.03.2022

ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области

Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 километров, освободив населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:09

2022-03-06T10:09

2022-03-06T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

донецкая область

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 километров, освободив населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных Сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 километров", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/samolety-1776890755.html

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россия

донецкая область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он. 2022-03-06T10:09 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, донецкая область