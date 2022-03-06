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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на два дня, заявил Басурин
Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на два дня, заявил Басурин - РИА Новости, 06.03.2022
Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на два дня, заявил Басурин
Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на один - два дня, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:19
2022-03-06T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир путин
эдуард басурин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на один - два дня, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее он заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов."Если говорить о запасах, я думаю, это день-два, не больше... Кроме продовольствия, это вода и электроэнергия, а этого нет", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики, а представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/dokuchaevsk-1776947735.html
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в мире, денис пушилин, владимир путин, эдуард басурин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мариуполь, донецкая народная республика
18:19 06.03.2022
 
Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на два дня, заявил Басурин

Представитель НМ ДНР Басурин: запасов продовольствия в Мариуполе хватит на один-два дня

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на один - два дня, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее он заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
"Если говорить о запасах, я думаю, это день-два, не больше... Кроме продовольствия, это вода и электроэнергия, а этого нет", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики, а представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинЭдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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