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Член украинской делегации: признание Крыма, ЛНР и ДНР невозможно

Член украинской делегации: признание Крыма, ЛНР и ДНР невозможно - РИА Новости, 06.03.2022

Член украинской делегации: признание Крыма, ЛНР и ДНР невозможно

Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:14

2022-03-06T18:14

2022-03-06T18:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

оон

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, - это Крым, а также признание ЛНР и ДНР."Единственные две части, по которым практически невозможно согласие.., это Крым и две так называемые республики, Россия настаивает, чтобы мы признали их независимость, но это часть Украины, разумеется, эта позиция неприемлема для украинского общества", - сказал Арахамия в эфире телеканала Fox News.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/peregovory-1776923912.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776941170.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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