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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/priznanie-1776949151.html
Член украинской делегации: признание Крыма, ЛНР и ДНР невозможно
Член украинской делегации: признание Крыма, ЛНР и ДНР невозможно - РИА Новости, 06.03.2022
Член украинской делегации: признание Крыма, ЛНР и ДНР невозможно
Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:14
2022-03-06T18:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
оон
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, - это Крым, а также признание ЛНР и ДНР."Единственные две части, по которым практически невозможно согласие.., это Крым и две так называемые республики, Россия настаивает, чтобы мы признали их независимость, но это часть Украины, разумеется, эта позиция неприемлема для украинского общества", - сказал Арахамия в эфире телеканала Fox News.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/peregovory-1776923912.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776941170.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
республика крым
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, республика крым, украина
18:14 06.03.2022
 
Член украинской делегации: признание Крыма, ЛНР и ДНР невозможно

Член украинской делегации Арахамия: согласие по Крыму, признанию ЛНР и ДНР невозможно

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, - это Крым, а также признание ЛНР и ДНР.
"Единственные две части, по которым практически невозможно согласие.., это Крым и две так называемые республики, Россия настаивает, чтобы мы признали их независимость, но это часть Украины, разумеется, эта позиция неприемлема для украинского общества", - сказал Арахамия в эфире телеканала Fox News.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 15:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 17:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал Макрона поработать с Киевом в сфере гуманитарного права
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияООНВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымУкраина
 
 
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