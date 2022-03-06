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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/postradavshie-1776883092.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех
Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех - РИА Новости, 06.03.2022
Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:47
2022-03-06T09:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что два жителя поселка Александровка в Донецкой народной республике были ранены в субботу из-за обстрела украинских войск, поврежден детсад."По уточненной информации от администрации Петровского района города Донецк, в результате вчерашнего обстрела н.п. Александровка по ул. Кирова пострадали три гражданских лица", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что, по данным администрации Горловки, в результате вчерашнего обстрела жилмассива "Комсомольский" пострадала женщина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
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в мире, днр, украина, горловка
08:47 06.03.2022 (обновлено: 09:00 06.03.2022)
 
Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Александровки в ДНР достигло трех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что два жителя поселка Александровка в Донецкой народной республике были ранены в субботу из-за обстрела украинских войск, поврежден детсад.
"По уточненной информации от администрации Петровского района города Донецк, в результате вчерашнего обстрела н.п. Александровка по ул. Кирова пострадали три гражданских лица", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что, по данным администрации Горловки, в результате вчерашнего обстрела жилмассива "Комсомольский" пострадала женщина.
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
08:00
В шаге от второго Чернобыля
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий у территории нефтебазы в Кировском районе Донецка, по которой была выпущена ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраинаГорловка
 
 
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