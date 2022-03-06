https://ria.ru/20220306/postradavshie-1776883092.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех

Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех - РИА Новости, 06.03.2022

Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:47

2022-03-06T08:47

2022-03-06T09:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что два жителя поселка Александровка в Донецкой народной республике были ранены в субботу из-за обстрела украинских войск, поврежден детсад."По уточненной информации от администрации Петровского района города Донецк, в результате вчерашнего обстрела н.п. Александровка по ул. Кирова пострадали три гражданских лица", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что, по данным администрации Горловки, в результате вчерашнего обстрела жилмассива "Комсомольский" пострадала женщина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html

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горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, украина, горловка