Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве
Роман Вильфанд пообещал москвичам морозную погоду 8 марта, до минус пяти градусов
Московский Кремль
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Температура в Москве 8 марта будет лишь на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7…-9 градусов, по области до -12 градусов, а днем до минус 5 градусов. Температура будет около или чуть ниже нормы. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз", - сказал Вильфанд.
По его словам, "прогнозируется, что 9-10 марта будет минус 12 градусов, это на семь градусов ниже нормы".
Ученый отметил, что для москвичек специалисты Гидрометцентра дают прогноз в градусах по Фаренгейту – по этой шкале прогнозируются плюсовые температуры, так, днем 8 марта в столице будет +21…+24 градуса, а ночью +16…+19 градусов.