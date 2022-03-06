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Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве
Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве - РИА Новости, 06.03.2022
Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве
Температура в Москве 8 марта будет лишь на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил РИА РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:07
2022-03-06T03:07
общество
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Температура в Москве 8 марта будет лишь на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, "прогнозируется, что 9-10 марта будет минус 12 градусов, это на семь градусов ниже нормы".Ученый отметил, что для москвичек специалисты Гидрометцентра дают прогноз в градусах по Фаренгейту – по этой шкале прогнозируются плюсовые температуры, так, днем 8 марта в столице будет +21…+24 градуса, а ночью +16…+19 градусов.
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общество, гидрометцентр, москва
03:07 06.03.2022
 
Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве

Роман Вильфанд пообещал москвичам морозную погоду 8 марта, до минус пяти градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Температура в Москве 8 марта будет лишь на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7…-9 градусов, по области до -12 градусов, а днем до минус 5 градусов. Температура будет около или чуть ниже нормы. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз", - сказал Вильфанд.
По его словам, "прогнозируется, что 9-10 марта будет минус 12 градусов, это на семь градусов ниже нормы".
Ученый отметил, что для москвичек специалисты Гидрометцентра дают прогноз в градусах по Фаренгейту – по этой шкале прогнозируются плюсовые температуры, так, днем 8 марта в столице будет +21…+24 градуса, а ночью +16…+19 градусов.
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