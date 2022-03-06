https://ria.ru/20220306/pogoda-1776869139.html

Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве

Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве - РИА Новости, 06.03.2022

Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве

Температура в Москве 8 марта будет лишь на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил РИА РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:07

2022-03-06T03:07

2022-03-06T03:07

общество

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Температура в Москве 8 марта будет лишь на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, "прогнозируется, что 9-10 марта будет минус 12 градусов, это на семь градусов ниже нормы".Ученый отметил, что для москвичек специалисты Гидрометцентра дают прогноз в градусах по Фаренгейту – по этой шкале прогнозируются плюсовые температуры, так, днем 8 марта в столице будет +21…+24 градуса, а ночью +16…+19 градусов.

https://ria.ru/20220305/tsvety-1776635275.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, гидрометцентр, москва