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При обстреле Донецка украинскими силовиками ранена женщина

При обстреле Донецка украинскими силовиками ранена женщина - РИА Новости, 06.03.2022

При обстреле Донецка украинскими силовиками ранена женщина

Мирная жительница ранена в Киевском районе города Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:04

2022-03-06T15:04

2022-03-06T15:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Киевском районе города Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Киевском районе Донецка, по улице Полиграфическая, ранение получила мирная жительница. Пострадавшая была госпитализирована",- говорится в сообщении ведомства.Также зафиксировано прямое попадание в детский сад № 392, расположенный по адресу: ул. Аристова, 11.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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луганская народная республика

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия артиллерийского удара в освобожденном поселке Донское Украинские националисты обстреливают населенные пункты, из которых отступают. На видео последствия артиллерийского удара в освобожденном населенном пункте Донское. 2022-03-06T15:04 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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