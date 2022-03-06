17:01 06.03.2022 (обновлено: 17:24 06.03.2022)
Путин информировал Макрона о переговорах с Украиной
Президент Путин информировал Макрона о состоянии дел на переговорах с Украиной
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии дел на переговорах РФ и Украины, выразил готовность к продолжению диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин также информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.