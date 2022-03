https://ria.ru/20220306/peredachi-1776460095.html

Международный день детского телевидения и радиовещания (The International Children’s Day of Broadcasting, ICDB) ежегодно отмечается во всем мире в первое воскресенье марта, привлекая для участия тысячи вещателей из более чем ста стран мира.В 2022 году праздник приходится на 6 марта.Этот день был учрежден Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 1991 году с целью повысить уровень освещения проблем детей по всему миру в СМИ.Родиной информационного вещания для детей и молодежи является Америка.В СССР первая детская передача вышла в 1939 году, она называлась "С новым годом".18 января 1963 года считается датой рождения советского детского телевидения. В этот день была образована Главная редакция программ для детей Центрального телевидения.1 сентября 1964 году в эфир вышла всем известная телепередача, на которой выросло не одно поколение детей, – "Спокойной ночи, малыши".Среди лучших советских передач также были "АБВГДейка", "Будильник", "В гостях у сказки", "Детский час", киножурналы "Ералаш", "Хочу все знать".Первым молодежным радиоканалом стала радиостанция "Юность", ее позывные впервые прозвучали в эфире 16 октября 1962 года.В 1980-х годах детское телевещание составляло более 50% всего эфирного времени.К концу XX века в России число телепрограмм для детей сократилось более чем в восемь раз. Так, в сетке вещания основных шести телеканалов детям отвели только 5,7% эфирного времени.В 2000-х годах начали появляться специализированные детские телеканалы, которые со временем запустили круглосуточное вещание.Сегодня более чем в 100 странах мира тысячи различных телевизионных каналов и радиостанций предоставляют эфир для трансляции детских теле- и радиопрограмм.Среди них такие гиганты как Disney Channel (США), Cartoon Network (США), JimJam (международное вещание на 60 стран), Spacetoon (арабский мир) и другие.В России в настоящее время вещает множество отечественных и зарубежных телеканалов. Среди них – "Карусель", "Детский мир", "МУЛЬТ", "Мама", СТСkids, "Детский", "Радость моя", Tiji, Nickelodeon и Nick Jr, Disney, "Мультиландия", "Малыш ТВ", Da Vinci, "В гостях у сказки", "О!", Baby TV, Gulli girl, Cartoon network, "Рыжий" и пр.Среди радиостанций для детей: "Детское радио", "Радио Disney" и др.По данным статистики, среди зрителей кабельного и интерактивного телевидения, в среднем в 2020 году на детские каналы пришлось 20,6% общего времени просмотра, на развлекательные – 14,4%. Среди зрителей спутникового телевидения детский контент составил 40,8%. По данным компании MEDIASCOPE на июнь 2021 года, чуть более половины детей в возрасте 4-11 лет смотрят телевизор каждый день. В Международный день детского телевидения и радиовещания во многих странах мира вручаются премии и награды.В 1994 году ЮНИСЕФ была учреждена премия Международного детского дня радиовещания, чтобы отметить вещателя, который лучше всех разделяет дух ICDB. С 1995 года дата награждения была перенесена на первое воскресенье марта, чтобы обеспечить большее количество участников.В 2005 году в Бангладеш ЮНИСЕФ учредил премию Meena Media Awards, направленную на продвижение передового опыта СМИ в области историй для детей и о них. Премия названа в честь Мины, популярной героини анимационного персонажа как в Бангладеш, так и в других странах Южной Азии. Ежегодно Международная академия телевизионных искусств и наук (The International Academyof Television Arts & Sciences) вручает премию International Emmy® Kids Awardsлучшим детским программам со всего мира. В 2011 году ЮНИСЕФ сложил с себя инициативу проведения и выдвижения ежегодных тем Международного дня детского телевидения и радиовещания, но призвал вещателей продолжать отмечать его, привлекая молодежь в качестве создателей телепрограмм и делиться планами по созданию новых проектов.В этот день по всему миру проводятся специальные программы на теле- и радиостанциях. Дети, подростки и молодежь становятся не только слушателями и зрителями, но и активно принимают участие в процессе создания передач, а также в различных тематических мероприятиях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

