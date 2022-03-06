https://ria.ru/20220306/osvobozhdenie-1776954418.html

Силы ДНР освободили 68 населенных пунктов, сообщили в республике

Силы ДНР освободили 68 населенных пунктов, сообщили в республике - РИА Новости, 06.03.2022

Силы ДНР освободили 68 населенных пунктов, сообщили в республике

Силы ДНР по состоянию на вечер 6 марта освободили 68 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:36

2022-03-06T20:36

2022-03-06T20:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

широкино

запорожская область

украина

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Силы ДНР по состоянию на вечер 6 марта освободили 68 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."По состоянию на вечер 6 марта 2022 года освобождены 68 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)",- говорится в сообщении. В числе перешедших под контроль ДНР населенных пунктов - Гнутово, Павлополь, Пищевик, Сартана, Талаковка, Широкино и другие.Отмечается, что группировка войск ДНР вышла на границу с Запорожской областью.ДНР была провозглашена в 2014 году в границах бывшей Донецкой области Украины. Однако по итогам боевых действий в 2014-2015 годах большая часть территории республики, в том числе такие крупные города, как Мариуполь, Славянск и Краматорск, остались под контролем Киева. РФ 21 февраля признала ДНР и соседнюю ЛНР в их провозглашенных границах.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776937234.html

донецкая народная республика

россия

широкино

запорожская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, широкино, запорожская область, украина