https://ria.ru/20220306/oruzhie-1776880582.html
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия - РИА Новости, 06.03.2022
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия
Украина частично уничтожила, частично эвакуировала документы, связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия, из Киева и Харькова во Львов,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:15
2022-03-06T08:15
2022-03-06T08:15
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина частично уничтожила, частично эвакуировала документы, связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия, из Киева и Харькова во Львов, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская политехника", - сказал источник."Это было сделано в том числе и с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины", - отметил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия
Украина частично уничтожила документы по разработке ядерного оружия