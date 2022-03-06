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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/oruzhie-1776880582.html
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия - РИА Новости, 06.03.2022
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия
Украина частично уничтожила, частично эвакуировала документы, связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия, из Киева и Харькова во Львов,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:15
2022-03-06T08:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина частично уничтожила, частично эвакуировала документы, связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия, из Киева и Харькова во Львов, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская политехника", - сказал источник."Это было сделано в том числе и с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины", - отметил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина
08:15 06.03.2022
 
Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия

Украина частично уничтожила документы по разработке ядерного оружия

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина частично уничтожила, частично эвакуировала документы, связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия, из Киева и Харькова во Львов, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.
"В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская политехника", - сказал источник.
"Это было сделано в том числе и с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины", - отметил собеседник агентства.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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