https://ria.ru/20220306/oruzhie-1776880582.html

Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия

Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия - РИА Новости, 06.03.2022

Источник: Киев частично уничтожил данные по разработке ядерного оружия

Украина частично уничтожила, частично эвакуировала документы, связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия, из Киева и Харькова во Львов,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:15

2022-03-06T08:15

2022-03-06T08:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина частично уничтожила, частично эвакуировала документы, связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия, из Киева и Харькова во Львов, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская политехника", - сказал источник."Это было сделано в том числе и с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины", - отметил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина