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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776974361.html
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс - РИА Новости, 06.03.2022
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс
Следственный комитет России проверит информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:22
2022-03-06T22:24
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
республика крым
донбасс
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс, сообщает СК РФ.Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года."Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html
россия
украина
республика крым
донбасс
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следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, республика крым, донбасс
22:22 06.03.2022 (обновлено: 22:24 06.03.2022)
 
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс

СК проверит информацию о готовящейся атаке националистов и ВСУ на Крым и Донбасс

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс, сообщает СК РФ.
Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымДонбасс
 
 
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