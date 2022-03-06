https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776974361.html

СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс

СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс - РИА Новости, 06.03.2022

СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс

Следственный комитет России проверит информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:22

2022-03-06T22:22

2022-03-06T22:24

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

россия

в мире

украина

вооруженные силы украины

республика крым

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689565_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_8da87aeb58bade229cdcd5f22beaaf75.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс, сообщает СК РФ.Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года."Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html

россия

украина

республика крым

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, республика крым, донбасс