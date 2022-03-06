https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776974361.html
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс - РИА Новости, 06.03.2022
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс
Следственный комитет России проверит информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:22
2022-03-06T22:22
2022-03-06T22:24
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
республика крым
донбасс
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс, сообщает СК РФ.Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года."Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, республика крым, донбасс
22:22 06.03.2022 (обновлено: 22:24 06.03.2022)
СК проверит информацию о готовящейся атаке ВСУ на Крым и Донбасс
СК проверит информацию о готовящейся атаке националистов и ВСУ на Крым и Донбасс