https://ria.ru/20220306/naemniki-1776926064.html

Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину

Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину - РИА Новости, 06.03.2022

Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину

Общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:16

2022-03-06T15:16

2022-03-06T15:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий кулеба

украина

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба."Я не могу раскрывать точное количество иноземцев, которые уже начали вставать на защиту Украины с оружием в руках, тем более детализовать по отдельным странам, но общее число заявок приближается к 20 тысячам", – сказал Кулеба.Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в МИД РФ.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776017083.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дмитрий кулеба, украина