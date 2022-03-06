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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину
Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину - РИА Новости, 06.03.2022
Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину
Общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:16
2022-03-06T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий кулеба
украина
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба."Я не могу раскрывать точное количество иноземцев, которые уже начали вставать на защиту Украины с оружием в руках, тем более детализовать по отдельным странам, но общее число заявок приближается к 20 тысячам", – сказал Кулеба.Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в МИД РФ.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина
15:16 06.03.2022
 
Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину

Глава МИД Украины Кулеба: почти 20 тысяч наемников хотят принять участие в конфликте

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Я не могу раскрывать точное количество иноземцев, которые уже начали вставать на защиту Украины с оружием в руках, тем более детализовать по отдельным странам, но общее число заявок приближается к 20 тысячам", – сказал Кулеба.
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:00
В шаге от второго Чернобыля
Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в МИД РФ.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Солдаты - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Первые иностранные наемники прибыли на Украину, пишут СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий КулебаУкраина
 
 
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