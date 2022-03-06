https://ria.ru/20220306/moskva-1776903041.html

В Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений, заявил Бирюков

В Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений, заявил Бирюков - РИА Новости, 06.03.2022

В Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений, заявил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 16 мостовых сооружений, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:49

2022-03-06T11:49

2022-03-06T11:49

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 16 мостовых сооружений, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. Отремонтируем такие знаковые для города объекты, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы МКАД, Тульскую эстакаду, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостов, эстакад и путепроводов.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20220305/blagoustroystvo-1776676424.html

https://ria.ru/20220303/moskva-1776172433.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков