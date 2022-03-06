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В Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений, заявил Бирюков
В Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений, заявил Бирюков - РИА Новости, 06.03.2022
В Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений, заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 16 мостовых сооружений, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:49
2022-03-06T11:49
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 16 мостовых сооружений, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. Отремонтируем такие знаковые для города объекты, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы МКАД, Тульскую эстакаду, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостов, эстакад и путепроводов.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20220305/blagoustroystvo-1776676424.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
11:49 06.03.2022
 
В Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений, заявил Бирюков

Заммэра Бирюков заявил, что в Москве капитально отремонтируют 16 мостовых сооружений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке на Большом Каменном мосту, где идет капитальный ремонт
Рабочие на строительной площадке на Большом Каменном мосту, где идет капитальный ремонт - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рабочие на строительной площадке на Большом Каменном мосту, где идет капитальный ремонт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 16 мостовых сооружений, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. Отремонтируем такие знаковые для города объекты, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы МКАД, Тульскую эстакаду, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостов, эстакад и путепроводов.
"Специалисты отремонтируют основные элементы и несущие конструкции сооружений, заменят гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, приведут в порядок тротуары и лестничные сходы. На время ремонта движение полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируются вводить поочередные ограничения по полосам", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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