https://ria.ru/20220306/moshennichestvo-1776890397.html

Портал мэра Москвы предупредил о мошенниках в сфере коммунальных служб

Портал мэра Москвы предупредил о мошенниках в сфере коммунальных служб - РИА Новости, 06.03.2022

Портал мэра Москвы предупредил о мошенниках в сфере коммунальных служб

Сотрудники коммунальных служб не могут прийти домой к москвичам без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций, а внезапный визит могут нанести только... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:06

2022-03-06T10:06

2022-03-06T10:06

общество

петр бирюков

москва

мосгаз

мосэнергосбыт

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб не могут прийти домой к москвичам без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций, а внезапный визит могут нанести только мошенники, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой — это мошенники", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Он также отмечает, что чаще всего мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование.Отмечается, что в праздники городские службы не планируют поквартирных обходов, кроме выездов на экстренные случаи. Вся информация о плановых проверках заранее размещается на информационных стендах в подъездах и на сайтах инженерных компаний.Добавляется, что, к примеру, в 2020 году Мосэнергосбыт ввел для своих сотрудников специальные удостоверения с QR-кодом. Его должны иметь при себе контролеры, которые приходят в квартиры к горожанам для снятия показаний, а также монтеры, техники по отключениям и инженеры-инспекторы. Сотрудников же Мосгаза можно узнать по форме. Они одеты в фирменные темно-синие спецовки со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773052783.html

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773065264.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, петр бирюков, москва, мосгаз, мосэнергосбыт