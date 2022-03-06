https://ria.ru/20220306/mediazona-1776914917.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* - РИА Новости, 06.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* по требованию Генпрокуратуры, следует из данных РКН. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:42
2022-03-06T13:42
2022-03-06T13:47
медиа - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* по требованию Генпрокуратуры, следует из данных РКН.Согласно универсальному сервису проверки блокировок страниц и сайтов РКН, в РФ ограничен доступ к сайту zona.media на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ, включая "Медиазону"*, удалить недостоверную информацию относительно военной операции по демилитаризации Украины.* СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
13:42 06.03.2022 (обновлено: 13:47 06.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"*