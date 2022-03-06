https://ria.ru/20220306/mediazona-1776914917.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* - РИА Новости, 06.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* по требованию Генпрокуратуры, следует из данных РКН. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:42

2022-03-06T13:42

2022-03-06T13:47

медиа - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Медиазоны"* по требованию Генпрокуратуры, следует из данных РКН.Согласно универсальному сервису проверки блокировок страниц и сайтов РКН, в РФ ограничен доступ к сайту zona.media на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ, включая "Медиазону"*, удалить недостоверную информацию относительно военной операции по демилитаризации Украины.* СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.

https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф