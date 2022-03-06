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Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными
Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными - РИА Новости, 06.03.2022
Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными
Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T05:14
2022-03-06T07:29
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так дипломат прокомментировал заявления сенатора Рика Скотта, который допустил ввод американских войск на Украину. Отвечая на вопрос о такой возможности, тот отметил, что "все варианты" должны быть "открыты".Антонов указал, что Скотт, "по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами". Он предупредил, что попытка вооруженного вмешательства в российскую спецоперацию может привести к "беспрецедентным последствиям".Дипломат подчеркнул, что "готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности".Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала спецоперации западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.
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в мире, сша, россия
05:14 06.03.2022 (обновлено: 07:29 06.03.2022)
 
Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными

Посол России Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Так дипломат прокомментировал заявления сенатора Рика Скотта, который допустил ввод американских войск на Украину. Отвечая на вопрос о такой возможности, тот отметил, что "все варианты" должны быть "открыты".
Антонов указал, что Скотт, "по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами". Он предупредил, что попытка вооруженного вмешательства в российскую спецоперацию может привести к "беспрецедентным последствиям".

"Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности", - сказал он журналистам.

Дипломат подчеркнул, что "готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности".
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После начала спецоперации западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.
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