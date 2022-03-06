https://ria.ru/20220306/lozungi-1776873316.html

Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными

Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными - РИА Новости, 06.03.2022

Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T05:14

2022-03-06T05:14

2022-03-06T07:29

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так дипломат прокомментировал заявления сенатора Рика Скотта, который допустил ввод американских войск на Украину. Отвечая на вопрос о такой возможности, тот отметил, что "все варианты" должны быть "открыты".Антонов указал, что Скотт, "по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами". Он предупредил, что попытка вооруженного вмешательства в российскую спецоперацию может привести к "беспрецедентным последствиям".Дипломат подчеркнул, что "готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности".Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала спецоперации западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.

https://ria.ru/20220305/tanki-1776626818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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