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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/konventsiya-1776956026.html
ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите населения, заявили в ДНР
ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите населения, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите населения, заявили в ДНР
Украинские войска целенаправленно нарушают нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:11
2022-03-06T19:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
владимир путин
новоазовск
россия
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно нарушают нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, сообщила народная милиция ДНР.Ранее в воскресенье она сообщила, что украинские боевики из националистического подразделения "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан при их попытке выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору на трассе М23 в направлении райцентра Новоазовск, который находится под контролем ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли два человека."Данный вопиющий случай в очередной раз доказывает, что украинская армия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Совершенные военные преступления не имеют срока давности",- сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.В нем также отмечается, что все военные преступления фиксируются и виновных ждет суд.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html
украина
донецкая народная республика
новоазовск
россия
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, новоазовск, россия, вооруженные силы рф
19:11 06.03.2022 (обновлено: 19:25 06.03.2022)
 
ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите населения, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите мирного населения

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно нарушают нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, сообщила народная милиция ДНР.
Ранее в воскресенье она сообщила, что украинские боевики из националистического подразделения "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан при их попытке выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору на трассе М23 в направлении райцентра Новоазовск, который находится под контролем ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли два человека.
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"Данный вопиющий случай в очередной раз доказывает, что украинская армия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Совершенные военные преступления не имеют срока давности",- сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
В нем также отмечается, что все военные преступления фиксируются и виновных ждет суд.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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