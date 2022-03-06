19:11 06.03.2022 (обновлено: 19:25 06.03.2022)
ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите населения, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите мирного населения
Украинские военные
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно нарушают нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, сообщила народная милиция ДНР.
Ранее в воскресенье она сообщила, что украинские боевики из националистического подразделения "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан при их попытке выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору на трассе М23 в направлении райцентра Новоазовск, который находится под контролем ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли два человека.
"Данный вопиющий случай в очередной раз доказывает, что украинская армия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Совершенные военные преступления не имеют срока давности",- сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
В нем также отмечается, что все военные преступления фиксируются и виновных ждет суд.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.