https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию

Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию - РИА Новости, 06.03.2022

Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию

Владимир Зеленский добился своего: его страна стала кандидатом в члены Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинцы на деле доказали РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:00

2022-03-06T08:00

2022-03-06T10:12

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

грузия

европарламент

евросоюз

украина

молдавия

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Зеленский добился своего: его страна стала кандидатом в члены Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинцы на деле доказали свою принадлежность к европейской семье. Процесс интеграции уже запущен, но нужно дождаться прекращения военной спецоперации России. Вместе с тем глава ЕК ушла от ответа на вопрос о перспективах Молдавии и Грузии. Эту тему не считает актуальной и канцлер Германии Олаф Шольц. Открылось ли окно возможностей для трех республик, разбиралось РИА Новости.Украинский рывокКак известно, Москва требует от Украины закрепить внеблоковый статус, признать Крым частью России, согласиться с независимостью ДНР и ЛНР в пределах Донецкой и Луганской областей, провести денацификацию и демилитаризацию. Для Киева вступление в ЕС может стать своего рода моральной компенсацией. При этом в Брюсселе пока не говорят, сколько времени займет интеграция, но для Кремля этот вопрос "не в русле стратегической безопасности". "Евросоюз — не военно-политический блок, то есть тема лежит в другой плоскости", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Западная пресса пестрит заголовками об ужасном положении, в котором с 24 февраля оказалась Украина. Безусловно, возник общественный запрос на помощь Киеву. Однако это еще ничего не значит. В конце концов, в ЕС очередь. Сейчас кандидаты в члены Евросоюза — Турция (с 1999-го), Северная Македония (с 2005-го), Черногория (с 2010-го), Сербия (с 2012-го) и Албания (с 2014-го).Никакой процедуры экстренного или ускоренного вступления пока нет. Процесс всегда был долгим и муторным. Кандидат должен привести экономику в соответствие с европейскими требованиями. Это порядка 30 промышленных, финансовых, экономических и социальных параметров. По каждому формируют специальную комиссию, начинаются бесконечные переговоры и проверки. Когда евробюрократы решат, что все требования выполнены, кандидат должен получить единогласное одобрение в Совете Евросоюза и абсолютное большинство голосов в Европарламенте.Таким образом, помимо политической воли, нужны серьезные средства, чтобы подтянуть страну до западных стандартов. Например, по оценкам представителей сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, интеграция украинской энергосистемы в европейскую потребует около 2,5 миллиарда долларов.От ЕАЭС в ЕСПока Киев выбивает для себя ускоренный режим, некоторые на постсоветском пространстве тоже решили поторопиться. В 2021-м Молдавия и Грузия подписали с Украиной меморандум о совместном движении в Евросоюз, сформировав "ассоциированное трио". Теперь же Кишинев и Тбилиси отказываются накладывать санкции на Россию, но все равно надеются проскользнуть за партнером в приоткрытую европейскую дверь.Во время визита в Молдавию верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели президент Майя Санду сообщила, что ситуация на Украине подталкивает к ускоренной евроинтеграции. Это надо для безопасности и благополучия страны.В Кишиневе решительно осудили спецоперацию Москвы, но к западному давлению не присоединились, объяснив это тем, что не хотят втягиваться в конфликт с Россией. Глава молдавского парламента Игорь Гросу ссылается на энергетическую безопасность. К слову, он напомнил, что Молдавия позаботилась об украинских беженцах.До 2020-го Молдавия пыталась поддерживать с Россией добрососедские отношения, республика даже стала наблюдателем в ЕАЭС. Но потом симпатизирующий Москве президент Игорь Додон проиграл выборы Майе Санду, гражданке Румынии и правой популистке, обещавшей побороть коррупцию. Особенно популярна Санду у трудовых мигрантов за рубежом — 93% голосов. В 2021 году состоялись парламентские выборы и партия Санду "Действие и солидарность" впервые с 2009-го сформировала монобольшинство, гарантировав президенту всю полноту власти.Санду никогда не была сторонницей сближения с Россией. Напротив, она выступает за дружбу с Румынией (уже состоит в ЕС) и считает необходимым самостоятельно решить проблему Приднестровья. Между тем в самопровозглашенной республике находятся российские миротворцы, которые не собираются никуда уходить. Больше двухсот тысяч местных получили гражданство России. Впрочем, Тирасполь не признал ДНР и ЛНР и вообще не комментирует то, что сейчас происходит на Украине. С другой стороны, узнав об ускорении европейской интеграции Кишинева, в МИД Приднестровья потребовали от соседа окончательного и цивилизованного развода с последующим мирным сосуществованием.Грузинская фантазияПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта сообщил, что подписал заявку на вступление в ЕС. Это собирались сделать в 2024-м, но события на Украине заставили поспешить.Накануне президент Саломе Зурабишвили сказала: Евросоюз должен принять Тбилиси, чтобы не наводить Россию на мысль, будто где-то рядом есть "слабые места". Посетовала, что в 2008 году страны Запада не проявили такой решимости, как сейчас, и призвала европейцев не забывать о грузинах.Однако это не помешало Тбилиси разругаться с Киевом. Во-первых, отказались от санкций. Во-вторых, не захотели помогать с наемниками. Украина отозвала посла для консультаций. В ответ председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Киев пытается втянуть его страну в конфликт. Как известно, Грузия уже воевала с Россией и для Тбилиси это закончилось плачевно: Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.Пикантность ситуации еще и в том, что Грузия вообще-то не самый желанный гость в Евросоюзе. Страна находится в глубоком политическом кризисе. Вашингтон и Брюссель неоднократно просили Тбилиси разобраться во внутренних проблемах, но власти отказываются от диалога с оппозицией. Более того, осенью арестовали бывшего президента Михаила Саакашвили, он до сих пор за решеткой. За закавказской республикой закрепился статус "двоечника" среди претендентов в ЕС.Обещать — не значит женитьсяОптимистичнее всего настроены эксперты из Украины. В личных беседах многие признаются, что еще в январе они не могли допустить даже мысли о том, что Киев станет кандидатом, но сейчас все перевернулось с ног на голову."Украина хочет получить некие международные гарантии безопасности в случае своего военного нейтралитета. В Киеве считают, что вступление в ЕС могло бы быть такой гарантией. Что касается интеграции, то при таких размерах страны и столь масштабных проблемах это казалось невозможным. Однако мировой порядок меняется на глазах. Зеленский пытается ковать железо, пока горячо. Общественное мнение сильно давит на европейских чиновников, хотя они понимают, что содержать Украину в ЕС очень дорого", — говорит украинский политолог Алексей Якубин.Молдавские аналитики тоже видят хорошие перспективы. "Если Украина по ускоренной процедуре вступит в Евросоюз, то присоединение Молдавии станет неизбежным. Кишинев будет со всех сторон окружен странами ЕС. То же самое касается Приднестровья", — рассуждает директор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский.А вот грузинский политолог Ника Читадзе считает, что Тбилиси не сможет сократить путь в ЕС: "Польша, Чехия и Венгрия объединили усилия, но получили членство лишь спустя 15 лет — в 2004-м. Нужно быть реалистами: ВВП Грузии — 4300 долларов на душу населения, есть проблемы с демократическими стандартами. Так что шансы невелики".Читадзе уверен, что даже в ЕС Тбилиси не откажется от многовекторной политики. "С 2007-го действует договор о свободной торговле с Китаем. КНР сейчас на третьем месте по торговому обороту. А в Россию мы продолжим поставлять сельхозпордукцию, вино, минеральную воду. Кроме того, зимой Грузия экспортирует из России электроэнергию, летом, когда уровень воды в реках повышается, сама продает ее Москве. Все внешнеторговые связи с постсоветскими странами сохранятся", — подчеркивает собеседник РИА Новости.Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин не верит в скорую европейскую интеграцию Украины, Молдавии и Грузии. Причем его смущает не только ситуация вокруг этих стран, но и состояние самого Евросоюза."Попытка воспользоваться кризисом оправданна, политическая конъюнктура на их стороне, но я сомневаюсь, что накопившиеся в ЕС противоречия не помешают вступлению сразу трех стран с целым комплексом собственных проблем, — говорит Притчин. — Конечно, возможны беспрецедентные шаги, но полноценного членства не будет. Это касается и Украины. Как бы европейский парламент ни выступал, ему не удастся принять в ЕС воюющую страну".Притчин подчеркнул, что Брюссель не предоставляет никаких гарантий безопасности, потому что нет союзной военной инфраструктуры. Все вступают в НАТО, совмещая таким образом экономику, политику и безопасность."По поводу непризнанных территорий — есть сценарий Кипра, которым, скорее всего, воспользуются, если Украину, Молдавию и Грузию решат принять в ЕС. Как известно, европейцы выступают за территориальную целостность островного государства, но Северный Кипр, признанный только Турцией, не входит в Евросоюз", — заключил эксперт.На этом фоне попытка Молдавии и Грузии пристроиться вслед за Украиной не добавляет Брюсселю энтузиазма.

https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html

грузия

украина

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ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузия, европарламент, евросоюз, украина, молдавия, владимир зеленский, майя санду, игорь додон