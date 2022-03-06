Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776969883.html
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны
Киевские власти отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:32
2022-03-06T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сумы
харьков
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Киевские власти отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Кроме того, до настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сумы, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств", - указано в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html
сумы
харьков
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:32 06.03.2022
 
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны

Минобороны: Киев не идет на переговоры по эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Киевские власти отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
"Кроме того, до настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сумы, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств", - указано в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 21:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские радикалы проводят этнические чистки, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСумыХарьковУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала