https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776969883.html
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны
Киевские власти отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:32
2022-03-06T21:32
2022-03-06T21:32
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Киевские власти отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Кроме того, до настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сумы, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств", - указано в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны
Минобороны: Киев не идет на переговоры по эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум