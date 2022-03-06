https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776969883.html

Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны

Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022

Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум, заявило Минобороны

Киевские власти отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:32

2022-03-06T21:32

2022-03-06T21:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сумы

харьков

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Киевские власти отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Кроме того, до настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сумы, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств", - указано в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html

сумы

харьков

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, сумы, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)