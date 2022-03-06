https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776967360.html
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек - РИА Новости, 06.03.2022
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек
Свыше 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил межведомственный... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:10
2022-03-06T21:10
2022-03-06T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине."Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано... 163 218 человек, из них 42 729 детей, в том числе за сутки 6897, из которых 1133 ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что госграницу России пересекли 18 356 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки 991 единица.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776966743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек
Гумштаб: 163 тысячи человек, из них 42,7 тысячи детей эвакуировали из зоны спецоперации