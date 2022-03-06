https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776967360.html

Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек

Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек - РИА Новости, 06.03.2022

Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек

Свыше 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил межведомственный... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:10

2022-03-06T21:10

2022-03-06T21:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776900582_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_98d376d004fdd1196cc02c51b30ad0aa.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине."Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано... 163 218 человек, из них 42 729 детей, в том числе за сутки 6897, из которых 1133 ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что госграницу России пересекли 18 356 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки 991 единица.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776966743.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)