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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776967360.html
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек - РИА Новости, 06.03.2022
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек
Свыше 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил межведомственный... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:10
2022-03-06T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине."Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано... 163 218 человек, из них 42 729 детей, в том числе за сутки 6897, из которых 1133 ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что госграницу России пересекли 18 356 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки 991 единица.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:10 06.03.2022
 
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек

Гумштаб: 163 тысячи человек, из них 42,7 тысячи детей эвакуировали из зоны спецоперации

© REUTERS / Carlos Barria Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
"Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано... 163 218 человек, из них 42 729 детей, в том числе за сутки 6897, из которых 1133 ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госграницу России пересекли 18 356 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки 991 единица.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 21:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: националисты в Мариуполе размещают оружие в жилых домах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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