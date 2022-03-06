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https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776939905.html
Путин заявил, что Киев не выполняет договоренности по эвакуации
Путин заявил, что Киев не выполняет договоренности по эвакуации - РИА Новости, 06.03.2022
Путин заявил, что Киев не выполняет договоренности по эвакуации
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по эвакуации мирного... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:01
2022-03-06T17:31
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
украина
россия
франция
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по эвакуации мирного населения из мест боестолкновений, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по столь острому гуманитарному вопросу", - говорится в сообщении.В частности, он отметил, что несмотря на объявленный 5 марта российской стороной "режим тишины" для выхода мирных жителей и иностранцев из города Мариуполь и соседнего райцентра Волноваха – украинские националисты не допустили эвакуацию. А паузу в боевых действиях использовали для наращивания сил и средств на своих позициях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, украина, россия, франция
17:01 06.03.2022 (обновлено: 17:31 06.03.2022)
 
Путин заявил, что Киев не выполняет договоренности по эвакуации

Путин заявил Макрону, что Киев не выполняет договоренности по эвакуации мирных жителей

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по эвакуации мирного населения из мест боестолкновений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по столь острому гуманитарному вопросу", - говорится в сообщении.
В частности, он отметил, что несмотря на объявленный 5 марта российской стороной "режим тишины" для выхода мирных жителей и иностранцев из города Мариуполь и соседнего райцентра Волноваха – украинские националисты не допустили эвакуацию. А паузу в боевых действиях использовали для наращивания сил и средств на своих позициях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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