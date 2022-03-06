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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776933213.html
Еще 22 человека эвакуировались из пригорода Мариуполя
Еще 22 человека эвакуировались из пригорода Мариуполя - РИА Новости, 06.03.2022
Еще 22 человека эвакуировались из пригорода Мариуполя
Еще 22 человека эвакуировались из села Виноградное на дальней восточной окраине Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:16
2022-03-06T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
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ЛЕБЕДИНСКОЕ (Волновахский район), 6 мар - РИА Новости. Еще 22 человека эвакуировались из села Виноградное на дальней восточной окраине Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Одна из эвакуированных рассказала, как мирные жители смогли выйти. "Выходили дворами, через двор переходили... за заборами выходили, и нас там встретили, и нас сопроводили", - сказала женщина.По словам эвакуированных, сейчас идет стрельба - "вчера и позавчера были большие обстрелы, эти четыре дня из подвала не вылезали вообще", воды, еды и газа нет. Жертвы есть, но неизвестно, сколько, сказала одна из эвакуированных.Одна из эвакуированных женщин также рассказала, что жители не видели подразделения "Правого сектора"*. "Приходили ребята из ДНР, россияне, предупредили, что будут обстрелы, эвакуироваться", - сказала она.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/naemniki-1776926064.html
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776924798.html
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в мире, мариуполь, украина
16:16 06.03.2022
 
Еще 22 человека эвакуировались из пригорода Мариуполя

Еще 22 мирных жителя эвакуировались из пригорода Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное
Жительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ЛЕБЕДИНСКОЕ (Волновахский район), 6 мар - РИА Новости. Еще 22 человека эвакуировались из села Виноградное на дальней восточной окраине Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из эвакуированных рассказала, как мирные жители смогли выйти. "Выходили дворами, через двор переходили... за заборами выходили, и нас там встретили, и нас сопроводили", - сказала женщина.
По словам эвакуированных, сейчас идет стрельба - "вчера и позавчера были большие обстрелы, эти четыре дня из подвала не вылезали вообще", воды, еды и газа нет. Жертвы есть, но неизвестно, сколько, сказала одна из эвакуированных.
Одна из эвакуированных женщин также рассказала, что жители не видели подразделения "Правого сектора"*. "Приходили ребята из ДНР, россияне, предупредили, что будут обстрелы, эвакуироваться", - сказала она.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 15:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба назвал число наемников, желающих приехать на Украину
Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Восьмидесятилетний дедушка во время обстрела вышел из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 15:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраина
 
 
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