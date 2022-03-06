https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776933213.html

Еще 22 человека эвакуировались из пригорода Мариуполя

Еще 22 человека эвакуировались из пригорода Мариуполя - РИА Новости, 06.03.2022

Еще 22 человека эвакуировались из пригорода Мариуполя

Еще 22 человека эвакуировались из села Виноградное на дальней восточной окраине Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:16

2022-03-06T16:16

2022-03-06T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

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ЛЕБЕДИНСКОЕ (Волновахский район), 6 мар - РИА Новости. Еще 22 человека эвакуировались из села Виноградное на дальней восточной окраине Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Одна из эвакуированных рассказала, как мирные жители смогли выйти. "Выходили дворами, через двор переходили... за заборами выходили, и нас там встретили, и нас сопроводили", - сказала женщина.По словам эвакуированных, сейчас идет стрельба - "вчера и позавчера были большие обстрелы, эти четыре дня из подвала не вылезали вообще", воды, еды и газа нет. Жертвы есть, но неизвестно, сколько, сказала одна из эвакуированных.Одна из эвакуированных женщин также рассказала, что жители не видели подразделения "Правого сектора"*. "Приходили ребята из ДНР, россияне, предупредили, что будут обстрелы, эвакуироваться", - сказала она.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/naemniki-1776926064.html

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776924798.html

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, украина