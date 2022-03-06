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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776887808.html
Из Мариуполя эвакуировали еще восемь человек по гумкоридору, сообщили в ДНР
Из Мариуполя эвакуировали еще восемь человек по гумкоридору, сообщили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Из Мариуполя эвакуировали еще восемь человек по гумкоридору, сообщили в ДНР
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что по гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:43
2022-03-06T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что по гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек."По оперативным данным, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуированы еще 8 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР, сообщил, что в субботу из Мариуполя и населенных пунктов в его пригородах в общей сложности были эвакуированы 84 человека.Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь будут открыты в воскресенье утром.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/koridory-1776767401.html
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в мире, украина, мариуполь, эдуард басурин
09:43 06.03.2022 (обновлено: 09:57 06.03.2022)
 
Из Мариуполя эвакуировали еще восемь человек по гумкоридору, сообщили в ДНР

ДНР: из Мариуполя эвакуировали еще восемь человек по гуманитарному коридору

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПротивотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что по гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек.
"По оперативным данным, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуированы еще 8 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР, сообщил, что в субботу из Мариуполя и населенных пунктов в его пригородах в общей сложности были эвакуированы 84 человека.
Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь будут открыты в воскресенье утром.
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Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМариупольЭдуард Басурин
 
 
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