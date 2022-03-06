https://ria.ru/20220306/elki-1776882708.html
Итоги акции "Елочный круговорот"
Итоги акции "Елочный круговорот" - РИА Новости, 06.03.2022
Итоги акции "Елочный круговорот"
Завершилась акция по сбору и утилизации новогодних елок. Рассказываем, как это было и сколько деревьев удалось переработать.
2022-03-06T08:46
2022-03-06T08:46
2022-03-06T08:46
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Итоги акции "Елочный круговорот"
Завершилась акция по сбору и утилизации новогодних елок. Рассказываем, как это было и сколько деревьев удалось переработать.
2022-03-06T08:46
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PT1M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Итоги акции "Елочный круговорот"
Завершилась акция по сбору и утилизации новогодних елок. Рассказываем, как это было и сколько деревьев удалось переработать.
2022-03-06T08:46
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PT1M00S
Итоги акции "Елочный круговорот"
Завершилась акция по сбору и утилизации новогодних елок. Рассказываем, как это было и сколько деревьев удалось переработать.