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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776939794.html
ВСУ выпустили по Докучаевску восемь мин, заявили в ДНР
ВСУ выпустили по Докучаевску восемь мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ выпустили по Докучаевску восемь мин, заявили в ДНР
Украинские войска в 16.10 мск снова обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпущено восемь мин калибром 120 мм, заявило в воскресенье представительство республики в РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:00
2022-03-06T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск снова обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпущено восемь мин калибром 120 мм, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:10 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Ранее СЦКК заявил, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Докучаевску восемь мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
17:00 06.03.2022 (обновлено: 17:24 06.03.2022)
 
ВСУ выпустили по Докучаевску восемь мин, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Докучаевску восемь мин калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк военнослужащих народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Танк военнослужащих народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Танк военнослужащих народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск снова обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпущено восемь мин калибром 120 мм, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:10 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.
Ранее СЦКК заявил, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Докучаевску восемь мин калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили по Докучаевску 16 мин, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСЦКК
 
 
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