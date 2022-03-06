16:15 06.03.2022 (обновлено: 16:35 06.03.2022)
ВСУ выпустили по Докучаевску 16 мин, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Докучаевску 16 мин калибром 120 миллиметров
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметра, заявило в четверг представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее СЦКК заявил, что было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров, но позже информация была изменена.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.