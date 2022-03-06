https://ria.ru/20220306/donbass-1776932770.html

ВСУ выпустили по Докучаевску 16 мин, заявили в ДНР

ВСУ выпустили по Докучаевску 16 мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ выпустили по Докучаевску 16 мин, заявили в ДНР

Украинские войска в 15.50 обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметра, заявило в четверг представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:15

2022-03-06T16:15

2022-03-06T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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россия

вооруженные силы рф

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметра, заявило в четверг представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее СЦКК заявил, что было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров, но позже информация была изменена."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/donbass-1776907350.html

https://ria.ru/20220306/obstrely-1776925806.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк