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ВСУ выпустили десять мин по Еленовке, заявили в ДНР
ВСУ выпустили десять мин по Еленовке, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ выпустили десять мин по Еленовке, заявили в ДНР
Украинские войска в 9.50 мск выпустили 10 мин калибром 120 мм по населенному пункту Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:56
2022-03-06T10:56
2022-03-06T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.50 мск выпустили 10 мин калибром 120 мм по населенному пункту Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:50 - н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
ВСУ выпустили десять мин по Еленовке, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Еленовке