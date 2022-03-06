https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776927361.html
Посольства России живут как в блокаде, заявили в МИД
Посольства России живут как в блокаде, заявили в МИД - РИА Новости, 06.03.2022
Посольства России живут как в блокаде, заявили в МИД
Последние несколько месяцев посольства России за рубежом живут как в блокаде, подвергаются хакерским атакам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:23
2022-03-06T15:23
2022-03-06T15:55
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 6 мар - РИА новости. Последние несколько месяцев посольства России за рубежом живут как в блокаде, подвергаются хакерским атакам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последние несколько месяцев наши посольства живут практически как в блокаде, дело в том, что эта блокада не условная, она не виртуальная, она самая что ни на есть настоящая", - сказала она в эфире "60 минут" на канале "Россия 1". Она добавила, что "наши посольства постоянно, регулярно подвергаются хакерским атакам".
https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776929682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова
15:23 06.03.2022 (обновлено: 15:55 06.03.2022)
Посольства России живут как в блокаде, заявили в МИД
В МИД заявили, что последние несколько месяцев посольства России живут как в блокаде