https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776927361.html

Посольства России живут как в блокаде, заявили в МИД

Посольства России живут как в блокаде, заявили в МИД - РИА Новости, 06.03.2022

Посольства России живут как в блокаде, заявили в МИД

Последние несколько месяцев посольства России за рубежом живут как в блокаде, подвергаются хакерским атакам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:23

2022-03-06T15:23

2022-03-06T15:55

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 6 мар - РИА новости. Последние несколько месяцев посольства России за рубежом живут как в блокаде, подвергаются хакерским атакам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последние несколько месяцев наши посольства живут практически как в блокаде, дело в том, что эта блокада не условная, она не виртуальная, она самая что ни на есть настоящая", - сказала она в эфире "60 минут" на канале "Россия 1". Она добавила, что "наши посольства постоянно, регулярно подвергаются хакерским атакам".

https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776929682.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова