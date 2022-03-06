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Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках
Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках - РИА Новости, 07.03.2022
Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-06T17:29
2022-03-07T01:03
экономика
анатолий аксаков
россия
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Действующее законодательство позволяет обращать в доход Российской Федерации недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.Принятый закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.Проверять достоверность сведений, согласно закону, будут генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит десять тысяч рублей.Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами. Поскольку появился новый инструмент, он тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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экономика, анатолий аксаков, россия, госдума рф, санкции в отношении россии
17:29 06.03.2022 (обновлено: 01:03 07.03.2022)
 
Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках

Президент Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств российских чиновников

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Действующее законодательство позволяет обращать в доход Российской Федерации недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.
Принятый закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
Проверять достоверность сведений, согласно закону, будут генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит десять тысяч рублей.
Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами. Поскольку появился новый инструмент, он тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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ЭкономикаАнатолий АксаковРоссияГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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