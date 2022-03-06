https://ria.ru/20220306/dengi-1776943280.html

Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках

Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках - РИА Новости, 07.03.2022

Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-06T17:29

2022-03-06T17:29

2022-03-07T01:03

экономика

анатолий аксаков

россия

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Действующее законодательство позволяет обращать в доход Российской Федерации недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.Принятый закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.Проверять достоверность сведений, согласно закону, будут генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит десять тысяч рублей.Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами. Поскольку появился новый инструмент, он тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

https://ria.ru/20220201/dolg-1770396762.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, анатолий аксаков, россия, госдума рф, санкции в отношении россии