https://ria.ru/20220306/biooruzhie-1776975350.html

Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине

Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:33

2022-03-06T22:33

2022-03-06T22:33

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

александр бастрыкин

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает СК РФ.Сегодня сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции были обнаружены факты экстренной зачистки военными следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия на территории Украины."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/zachistka-1776951520.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)