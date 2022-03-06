https://ria.ru/20220306/biooruzhie-1776975350.html
Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине
Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:33
2022-03-06T22:33
2022-03-06T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр бастрыкин
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает СК РФ.Сегодня сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции были обнаружены факты экстренной зачистки военными следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия на территории Украины."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине
Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о создании биологического оружия на Украине