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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине
Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:33
2022-03-06T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр бастрыкин
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает СК РФ.Сегодня сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции были обнаружены факты экстренной зачистки военными следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия на территории Украины."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)
22:33 06.03.2022
 
Глава СК поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине

Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о создании биологического оружия на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщает СК РФ.
Сегодня сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции были обнаружены факты экстренной зачистки военными следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия на территории Украины.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 18:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияАлександр БастрыкинУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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