https://ria.ru/20220306/biooruzhie-1776957661.html

Минобороны изучит документы о программе создания биооружия на Украине

Минобороны изучит документы о программе создания биооружия на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

Минобороны изучит документы о программе создания биооружия на Украине

Министерство обороны РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:27

2022-03-06T19:27

2022-03-06T19:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов", - сказал Конашенков."Часть из них, в частности, указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)