https://ria.ru/20220306/bezhentsy-1776969724.html

В России созданы все условия для украинских беженцев, сообщили в Минобороны

В России созданы все условия для украинских беженцев, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022

В России созданы все условия для украинских беженцев, сообщили в Минобороны

Желающим эвакуироваться в Россию украинским беженцам созданы все условия для перехода и размещения, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:32

2022-03-06T21:32

2022-03-06T21:32

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Желающим эвакуироваться в Россию украинским беженцам созданы все условия для перехода и размещения, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину", - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что число пунктов временного размещения беженцев в регионах России выросло до 9 тысяч. Все они находятся в готовности к индивидуальной работе с прибывающими с Украины гражданами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776967360.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины