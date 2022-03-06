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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/bezhentsy-1776969724.html
В России созданы все условия для украинских беженцев, сообщили в Минобороны
В России созданы все условия для украинских беженцев, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
В России созданы все условия для украинских беженцев, сообщили в Минобороны
Желающим эвакуироваться в Россию украинским беженцам созданы все условия для перехода и размещения, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:32
2022-03-06T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Желающим эвакуироваться в Россию украинским беженцам созданы все условия для перехода и размещения, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину", - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что число пунктов временного размещения беженцев в регионах России выросло до 9 тысяч. Все они находятся в готовности к индивидуальной работе с прибывающими с Украины гражданами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776967360.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
21:32 06.03.2022
 
В России созданы все условия для украинских беженцев, сообщили в Минобороны

Минобороны: в России для украинских беженцев созданы все условия для размещения

© REUTERS / Carlos Barria Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Желающим эвакуироваться в Россию украинским беженцам созданы все условия для перехода и размещения, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"На пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину", - говорится в сообщении.
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 21:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек
В Минобороны отметили, что число пунктов временного размещения беженцев в регионах России выросло до 9 тысяч. Все они находятся в готовности к индивидуальной работе с прибывающими с Украины гражданами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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