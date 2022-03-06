https://ria.ru/20220306/bezhentsy-1776913162.html
Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины
Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 06.03.2022
Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины
Молдавия на сегодняшний день приняла 250 тысяч беженцев из Украины, это 3% от общей численности населения республики, заявила на брифинге президент республики... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:27
2022-03-06T13:27
2022-03-06T13:33
в мире
молдавия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774813839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_378ee86e136195da3fbd58dddb095ff0.jpg
КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день приняла 250 тысяч беженцев из Украины, это 3% от общей численности населения республики, заявила на брифинге президент республики Майя Санду."Как нейтральная страна, мы решили протянуть руку помощи людям, которые непосредственно пострадали от бедствий войны. Украино-молдавскую границу с начала конфликта пересекли более 250 000 человек; многие из них остаются в нашей стране,.. это 3% от общей численности населения республики", - заявила Санду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776875100.html
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774813839_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c94fae9189a55f923282141013a15345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина
13:27 06.03.2022 (обновлено: 13:33 06.03.2022)
Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины
Число принятых Молдавией украинских беженцев составило три процента населения страны