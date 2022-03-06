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Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины
Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 06.03.2022
Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины
Молдавия на сегодняшний день приняла 250 тысяч беженцев из Украины, это 3% от общей численности населения республики, заявила на брифинге президент республики... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:27
2022-03-06T13:33
в мире
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день приняла 250 тысяч беженцев из Украины, это 3% от общей численности населения республики, заявила на брифинге президент республики Майя Санду."Как нейтральная страна, мы решили протянуть руку помощи людям, которые непосредственно пострадали от бедствий войны. Украино-молдавскую границу с начала конфликта пересекли более 250 000 человек; многие из них остаются в нашей стране,.. это 3% от общей численности населения республики", - заявила Санду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, молдавия, украина
13:27 06.03.2022 (обновлено: 13:33 06.03.2022)
 
Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины

Число принятых Молдавией украинских беженцев составило три процента населения страны

© Sputnik / Перейти в фотобанкПассажиры на территории аэропорта Кишинева
Пассажиры на территории аэропорта Кишинева
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Пассажиры на территории аэропорта Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день приняла 250 тысяч беженцев из Украины, это 3% от общей численности населения республики, заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
"Как нейтральная страна, мы решили протянуть руку помощи людям, которые непосредственно пострадали от бедствий войны. Украино-молдавскую границу с начала конфликта пересекли более 250 000 человек; многие из них остаются в нашей стране,.. это 3% от общей численности населения республики", - заявила Санду.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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