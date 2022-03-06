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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/bezhentsy-1776912605.html
Число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона человек, заявили в ООН
Число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона человек, заявили в ООН - РИА Новости, 06.03.2022
Число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона человек, заявили в ООН
Число беженцев с Украины за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:24
2022-03-06T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЦЮРИХ, 6 мар - РИА Новости. Число беженцев с Украины за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди."Более 1,5 миллиона беженцев с Украины перебрались в соседние страны за 10 дней – этот кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны", - написал Гранди в своем Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776875100.html
https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776615321.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:24 06.03.2022
 
Число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона человек, заявили в ООН

ООН: число беженцев с Украины за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 6 мар - РИА Новости. Число беженцев с Украины за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Более 1,5 миллиона беженцев с Украины перебрались в соседние страны за 10 дней – этот кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны", - написал Гранди в своем Twitter.
Люди на границе Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
06:10
"Обнаглевшим" украинским беженцам предложили вернуться на родину
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 22:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Варшава заявила, что будет платить полякам за каждого принятого беженца
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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