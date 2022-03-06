https://ria.ru/20220306/bezhentsy-1776912605.html

Число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона человек, заявили в ООН

Число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона человек, заявили в ООН - РИА Новости, 06.03.2022

Число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона человек, заявили в ООН

Число беженцев с Украины за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:24

2022-03-06T13:24

2022-03-06T13:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЦЮРИХ, 6 мар - РИА Новости. Число беженцев с Украины за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди."Более 1,5 миллиона беженцев с Украины перебрались в соседние страны за 10 дней – этот кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны", - написал Гранди в своем Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776875100.html

https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776615321.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф